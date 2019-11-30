Генерал-майор Сергей Кривонос, соратник Петра Порошенко, который до сих пор занимает должность заместителя секретаря СНБО, высказался по поводу того, что президент Зеленский 29 ноября уволил его с должности председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мои личные выводы будут впоследствии, "новость" прилетела мне в пути. Ясно одно - что нет желания определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", как раз когда мы вышли уже на финиш. И вообще - превратили СНБО из Совета национальной безопасности и обороны Украины в посмешище с клоунами ", - написал Кривонос на своей странице в фейсбуке.

Указ президента застал заместителя секретаря Совбеза Кривоноса в командировке.

"Вечер перестает быть скучным. Секретарь СНБО (Алексей Данилов - Ред.), которого предыдущие пять лет войны не было видно и слышно ни на фронте, ни в тылу, таки протолкнул подписание указа", - отметил также генерал Кривонос.

"Продолжаю работать для Украины! Как говорится, за одного битого двух небитых дают", - добавил он.

Напомним, 12 марта решением президента Петра Порошенко один из основателей Сил спецопераций полковник Сергей Кривонос был назначен заместителем секретаря СНБО. Вскоре он стал также председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. 7 мая он возглавил межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Скриншот: Facebook/Kryvonos Serhii

Ранее "Страна" сообщала, что заместитель секретаря СНБО Кривонос хотел при помощи детектора лжи выявить в "Укроборонпроме" русских шпионов.

Также мы рассказывали, что секретарь СНБО Данилюк в июле заработал 66 444 гривны.