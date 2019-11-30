На перекрестке в Чабанах, где в аварию попал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, будут установлены дополнительные светофоры и знаки. Об этом заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается именно этого места и этой аварии, которая произошла в воскресенье, возле населенного пункта Чабаны, я надеюсь, что очень скоро, на протяжении одной-двух недель ми разработаем совместно с полицией…, смотрим, что мы можем сейчас сделать без кардинальных мероприятий, как строительство двухуровневой эстакады. Я надеюсь, что поставим дополнительные светофоры и знаки", - сказал он.

Кроме того, Кубраков уточнил, что до конца года будет объявлен международный тендер на строительство эстакад на подъездах к Киеву. В частности, речь идет об аварийных участках на трассах "Киев-Одесса" и "Киев-Чоп".

"Эти проекты будут реализованы в рамках нашего сотрудничества с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком", - подчеркнул он.

Напомним, жуткое ДТП, в которое угодил уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба, произошло 24 ноября. Оба водителя, а также 19-летний и 10-летний сыновья Кулебы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения.

Позже полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.