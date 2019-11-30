Компания Apple заявила о том, что пересмотрит свою политику в отношении обозначения "спорных территорий" после скандала, который произошел с маркировкой аннексированного Крыма как территории РФ для российских пользователей. Об этом сообщает DW.

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания работает над решением этого вопроса.

"Мы изучаем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение об обозначении территорий на картах, и делаем соответствующие изменения в соответствии с законами. Мы сделаем углубленный анализ принципов, которыми мы руководствуемся при обозначении спорных границ в наших сервисах, и, как результат, можем внести изменения в будущем".

Она также уточнила, что компания не делала никаких изменений в картах, которые отражаются за пределами России.

Напомним, на этой неделе компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях для РФ. Однако Apple Maps и Weather не показывают принадлежность Крыма к какой-либо стране, если просматривать их за пределами России.

Ранее "Страна" рассказывала, что глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части России.