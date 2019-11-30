Обвинительное заключение по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing рейса МН17 частично передали в окружной суд Гааги. Об этом сообщает DW.

"Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о сбитом 17 июля 2014 года над Донбассом Boeing передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила журналистам представитель суда Иоланда Вайннобель", - говорится в сообщении.

Отметим, что суд по делу сбитого самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется 9 марта 2020 года. Ради рассмотрения этого дела Нидерланды даже изменили законодательство - теперь часть слушаний будет проходить на английском. Сами заседания будут проходить в течение 25 недель: 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня-3 июля и 31 августа-13 ноября. Суд также будет рассматривать дело в 2021 году – с 1 февраля по 26 марта.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Эксперты пришли к выводу, что авиалайнер сбила ракета серии 9M38, которая была запущена с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Этот район на тот момент находился под контролем боевиков.

Ранее "Страна" сообщала, что в деле о крушении МН17 над Донбассом могут появиться новые подозреваемые.

Также мы рассказывали, что следствие обнародовало аудиозапись разговора боевиков "ДНР" перед катастрофой МН17.