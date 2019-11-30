В Службе безопасности Украины раскрыли схему незаконной добычи в промышленных масштабах песка и гравия в Черновицкой области. Ущерб, причиненный государству убытки оценивается почти в 90 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Представители частной строительной компании организовали незаконную добычу песка и песчано-гравийной смеси в стихийном карьере недалеко от реки Прут в Новоселицком районе. Никаких специальных разрешений и лицензий на пользование недрами у дельцов не было. Нелегально добытые песок и песчано-гравийную смесь подрядчики планировали использовать, в частности, во время строительства за бюджетные деньги объектов социальной сферы”, - говорится в сообщении.

За сутки фигуранты дела вывозили из карьера до 60 грузовиков с ископаемыми. По предварительным оценкам, размер причиненного государству ущерба составляет почти 90 миллионов гривень. Кроме того, незаконный промысел рядом с руслом реки не только наносил вред окружающей среде, но и создавал угрозу жизни и здоровью людей.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса, правоохранители изъяли спецтехнику и грузовые автомобили, которые были задействованы в нелегальных работах. Отметим, что санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Фото: пресс-служба СБУ

Ранее "Страна" сообщала, что харьковчанин вывозил в Россию нелегалов, которых прятал под вещами.

Также мы рассказывали, что в Киеве обнаружили сеть борделей, которую организовал бывший полицейский.