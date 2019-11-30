В ночь с пятницы на субботу, 30 ноября, неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка", которое находится Русановке в Киеве. Об этом говорится в группе dtp.kiev.ua на Facebook.

Скриншот: Facebook/dtp.kiev.ua

По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. Полиция ввела операцию "Сирена". Машину злоумышленников разыскивают.

На месте события работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.

Украинская правда со ссылкой на полицию сообщает, что взрыв прогремел около 4 утра. Взрывали банкомат. Сейчас усилия правоохранителей направлены на поиск злоумышленников.

Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что под Кременчугом неизвестные взорвали банкомат и скрылись.

Также мы рассказывали, что с карточки киевлянина, забытой в банкомате, воры сняли 14 тысяч гривен.