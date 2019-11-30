Мужчина, который напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту, в 2012 году был осужден за терроризм и вышел по УДО. Об этом сообщает издание ВВС.

Преступление произошло в пятницу, а в ночь на субботу полиция назвала его имя - это 28-летний Усман Хан, осужденный в 2012 году и вышедший на свободу условно-досрочно в декабре 2018 года. Он проживал в графстве Стаффордшир в центральной части Англии, полиция проводит обыски по месту его жительства.

Фото: facebook/Владимир Корнилов

В пятницу в результате нападения на прохожих в центре британской столицы были ранены несколько человек, двое из них скончались от ран. Трое из пострадавших до сих пор находятся в больнице, один - в стабильно критическом состоянииЕго застрелил спецназ лондонской полиции. На его теле был муляж взрывчатки.

Мотивы нападавшего пока до конца не ясны, но полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Фото: facebook/Владимир Корнилов

Корреспондент ВВС, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что сначала он увидел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного. Затем, по словам корреспондента, почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько.

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