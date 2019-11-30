Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что голливудский актер Леонардо ДиКаприо, известный своей деятельностью по защите окружающей среды, дает деньги "неправительственным организациям", которые поджигают леса в Амазонии. Об этом сообщает "Associated Press".

"Ди Каприо - крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии".

Президент Бразилии сказал, что актер выделяет деньги неправительственным организациям, которые, как он уверен, занимаются поджогом лесов.

"Фотографируют, отправляют фото в организации (по защите лесов) , там их распространяют, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает 500 тысяч долларов этой организации"

Ди Каприо ответил на это заявление.

"Хотя мы и заслуживали поддержки, мы не финансировали целевые организации...На карту поставлено будущее этих незаменимых экосистем, и я горжусь тем, что защищаю их".

Экологическая организация ДиКаприо называется Earth Alliance пообещала выделить 5 миллионов долларов на защиту Амазонки после того, как в результате пожара была уничтожена большая часть тропического леса в июле и августе.

Ранее "Страна" писала, что ди Каприо встретился с Гретой Тунберг и заявил, что девочка стала лидером нашего времени.

Также мы рассказывали, что ди Каприо назвал фильм в своей карьере, за который ему стыдно.