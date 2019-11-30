Погода 30 ноября в Украине будет совсем не ноябрьской. По всей территории страны даже ночью ожидается плюсовая температура, также во всех регионах синоптики прогнозируют дожди, а местами - мокрый снег. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

На севере Украины будет прохладнее всего. Дневная и ночная температура будут примерно одинаковыми - +1...+3 градуса. Синоптики предупреждают Житомир, Киев, Чернигов и Сумы о дожде с мокрым снегом.

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается +4...+6 ночью и днем, пройдут небольшие дожди. Полтава, Черкассы, Днепр и Винница будут с небольшими дождями, температура ожидается на уровне +2...+4. В Запорожье также пройдет дождь, температура будет +4...+6. Одесса, Николаев и Херсон будут теплее - +6...+8 днем и +2...+4 ночью. Теплее всего будет в Крыму: +10...+12 днем и до +6 ночью. Весь юг также польют дожди.

Во всех западных регионах страны будет мокрый снег при температуре +2...+5. Только в Ужгороде будет чуть теплее +4...+6.

В Киеве ожидается мокрый снег и температура на уровне +1...+3 ночью и днем.

Скриншот: meteo.gov.ua

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