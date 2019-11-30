29 ноября боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один военный. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" было 2 обстрела. 5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

"Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет" - написали в пресс-службе.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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