Россия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создают единые парламент и правительство. Большинство "дорожных карт" по интеграции в Союзное государство уже согласованы. По словам посла Беларуси в России Владимира Семашко, об этом договорились президенты двух стран, Александр Лукашенко и Владимир Путин.

"Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - сказал посол.

Он отметил, что сейчас идет работа над дорожными картами по интеграции в Союзное государство.

"20 из 31 "карты" уже согласованы, все остальные должны быть готовы в срок до одной недели", - подчеркнул Семашко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил возможности создания единой валюты в Союзном государстве, которая должна будет являть собой не российский, а "общий рубль".

Напомним, что с 1 января 2020 года генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась.