Парень, который в 2004 году бросил яйцо в Януковича, стал заместителем председателя ОГА в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича, человек который рискнул такое сделать - это он, ныне заместитель председателя ОГА в Ивано-Франковской области. Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем о нем еще слышать, как об эффективном менеджере, значительно чаще", - написал министр.

"Такими темпами скоро и яйцу которое летело в Януковича должность найдется", - шутят по этому поводу в соцсетях.

Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

Ранее сообщалось, что в партии Порошенко обыски у волонтерки Маруси Зверобой сравнили с реакцией Януковича на "яичный теракт".

Еще мы писали, что спикер Рады Разумков признался, что голосовал за Януковича и работал в Партии регионов.