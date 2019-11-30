Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Госагентства по вопросам кино на 800 млн гривен.

Также предусматривается выделение 150 млн гривен из бюджета Украины на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Петра Порошенко.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сказал в ходе презентации результатов анализа эффективности государственной поддержки кинематографии за 5 лет, передают Украинские новости.

"800 млн гривен Госкино и еще около 150 (миллионов - Ред.) - в УКФ", - сказал он. Министр выразил надежду, что финансы общественного вещателя также будут задействованы в кинопроизводстве.

"Плюс мы надеемся, что общественный вещатель также будет активным игроком на рынке и также деньги общественного вещателя будут задействованы в изготовлении сериалов, в первую очередь", - подчеркнул он.

Согласно анализу госфинансирования кинематографии, с 2015 года Госкино выделило 1,6 млрд гривен на поддержку производства 224 фильмов 92 продюсерам. При этом кассовые сборы финансируемых агентством фильмов составили 265,5 млн гривен и 33,8 млн гривен было возвращено продюсерами в Госкино.

Больше всего средств в процентном соотношении в Госкино возвращено после выхода фильма "Скажене весілля" (продюсер - Юрий Горбунов) – 113%, или 1,3 млн гривен из 1,2 млн гривен профинансированных Госкино.

При этом фильм "Я, ты, он, она", продюсером которого выступил Президент Владимир Зеленский, вернул в Госкино 75% из профинансированной агентством суммы - 13,3 млн гривен из 17,6 млн гривен; а 4,1 млн гривен из 12,8 млн гривен, профинансированных Госкино, вернул фильм "Секс и ничего личного" (продюсеры - Владислав Ряшин и Юрий Минзянов).

При этом Бородянский подчеркнул, что за 5 лет не было построено системы обязательств продюсеров в отношении полученных от агентства денег.

"Когда продюсер получает деньги, нет обязательств по количеству зрителей, по количеству возвращенных средств, никаких обязательств как таковых. Общее обязательство - чтобы фильм вышел", - сказал он.

Фото: ukranews.com

Министр отметил, что к первому питчингу (презентации кинопроекта с целью нахождения инвесторов) в 2020 году обязательства продюсеров будут прописаны в контракте.

По словам министра, презентации по анализу финансирования кино намерены организовывать раз в 6 месяцев.

Жена Петра Порошенко Марина возглавляет набсовет Украинского культурного фонда, которому Бородянский выделит около 150 млн гривен в следующем году. В этом году она распределила 700 млн бюджетных грн.

Предыдущее заседание Наблюдательного совета Украинского культурного фонда состоялось 8 ноября 2019. Набсовет после этого не поменялся. По информации с сайта УКФ его по прежнему возглавляет Марина Порошенко:

Фото: ucf.in.ua

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