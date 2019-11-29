Президент Украины Владимир Зеленский снял первого заместителя Командующего Сил специальных операций ВС Украины Сергея Кривоноса, который снялся с выборов президента в пользу Порошенко и затем получил пост заместителя секретаря СНБО, с должностей председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и председателя межведомственной Комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Соответствующий указ №869/2019 от 29 ноября размещен пресс-службой главы государства.

Согласно документу, Зеленский вывел Кривоноса из персонального состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Кроме того, во втором пункте этого указа говорится, что Кривонос освобожден от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений относительно укрепления обороноспособности государства. Он был назначен на эту должность в апреле 2019 года при Петре Порошенко.

Предусматривается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кривонос был назначен председателем межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля в апреле 2019 года. Межведомственную рабочую группу по подготовке предложений относительно укрепления обороноспособности государства Кривонос возглавил в мае.

Как сообщала "Страна", Сергей Кривонос снимал свою кандидатуру на президентских выборах 2019 в пользу Петра Порошенко. Также Кривонос призвал своих сторонников "не вступать с провокаторами и исказителями действительной картины в полемику по данному вопросу".

Напомним, что Порошенко назначил Кривоноса главой комиссии по ВТС и экспортному контролю.