Высший антикоррупционный суд избрал задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.

Соответствующее решение объявила в пятницу следственный судья Наталья Мовчан.

"Организатору коррупционных схем на таможне, нанесшего более 77,7 млн грн убытков, избрана мера пресечения. Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога", – сказано в сообщении на странице ВАКС в Фейсбук в пятницу вечером.

Как сообщалось, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили избрать Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 288 млн грн.

Напомним, детективы НАБУ задержали Альперина 27 ноября в САП, куда он пришел добровольно на допрос. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает Альперина руководителем группировки, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

При избрании меры пресечения ему стало плохо прямо в зале суда.