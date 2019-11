В пятницу, 29 ноября, в центре Гааги в результате нападения с ножом пострадали несколько человек. Об этом передает AP cо ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел на улице Гроте Маркстраат, правоохранителей вызвали к магазину Hudson's Bay. Подозреваемый - мужчина в возрасте от 45 до 50 лет, на нем был серый спортивный костюм и черный шарф, его разыскивает полиция, пишет AD. Очевидец заявил изданию, что видел, как из магазина выходили по меньшей мере трое раненых.

Официальной информации о количестве пострадавших пока нет.

По данным RTL News в центре города было многолюдно, отчасти из-за распродажей в "черную пятницу".

VIDEO: The scene in The Hague after several people reported stabbed. pic.twitter.com/6XqerScmpF #Netherlands