Алла Пугачева удивила поклонников походкой и внешностью в студии программы "Время". Видео
Известная певица Алла Пугачева даст интервью на российском телеканале "Первый".
В студию телеканала артистка пришла с собранными в высокий хвост волосами, а по бокам - распущенными, в черном одеянии - длинной черной юбке и кофте, а поверх этого наряда она надела шубу.
На опубликованном в Instagram видео особо внимательные фанаты заметили, что 70-летняя Примадонна якобы выглядит уставшей и передвигается не так бодро, как обычно.
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Эксклюзивное интервью Аллы Пугачевой на Первом❗️ ⠀ Примадонна придёт в студию программы «Время» и расскажет Кириллу Клейменову о любви, семейном счастье и детях. ⠀ Смотрите в 21:00 в эфире или на нашем сайте: 1tv.ru/live. ⠀ @alla_orfey #аллапугачева #первыйканал
"Люблю ее, но походка уже, как у старух", "Походу, у Аллы Пугачевой проблемы со спиной и ногой, видно, как она через бок идет", "Что с ней?", - пишут в комментариях к видео.
Ранее мы рассказывали, что в конце октября умерла автор песен Пугачевой и Киркорова.
также мы писали о том, как Пугачева в Минске заявила, что уходит со сцены как минимум на 10 лет.