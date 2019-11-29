Известная певица Алла Пугачева даст интервью на российском телеканале "Первый".

В студию телеканала артистка пришла с собранными в высокий хвост волосами, а по бокам - распущенными, в черном одеянии - длинной черной юбке и кофте, а поверх этого наряда она надела шубу.

На опубликованном в Instagram видео особо внимательные фанаты заметили, что 70-летняя Примадонна якобы выглядит уставшей и передвигается не так бодро, как обычно.

"Люблю ее, но походка уже, как у старух", "Походу, у Аллы Пугачевой проблемы со спиной и ногой, видно, как она через бок идет", "Что с ней?", - пишут в комментариях к видео.

Ранее мы рассказывали, что в конце октября умерла автор песен Пугачевой и Киркорова.

также мы писали о том, как Пугачева в Минске заявила, что уходит со сцены как минимум на 10 лет.