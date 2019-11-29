В Министерство иностранных дел Франции вызвали посла Турции из-за оскорбительного высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о президенте Эммануэле Макроне. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

"В Министерство иностранных дел Франции вызвали посла Турции после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал французскому президенту Эммануэлю Макрону "проверить голову", - говорится в сообщении.

В администрации президента Франции отреагировали на высказывание Эрдогана следующим образом: "Давайте проясним: это не заявление, это оскорбление".

В начале месяца Эммануэль Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по Североатлантическому альянсу и должна уже начинать думать о себе как о "геополитической силе", ведь, мол "НАТО сейчас переживает смерть мозга".

В ответ на эти слова французского президента Эрдоган заявил: "Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрон должен проверить собственную голову, прежде чем объявлять "смерть мозга" НАТО. Потому что эти утверждения подходят только для тех, кто перенес смерть мозга. Вы даже не платите деньги, которые нужно заплатить НАТО".

Как сообщала "Страна", в НАТО согласовали, кто сколько должен платить в бюджет НАТО.

Напомним, что в 2017 году лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе официально дали старт общеевропейской военной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO). Ее также называют прообразом будущей общей армии Европы.

О необходимости создавать армию ЕС заявили в Берлине. Президент России Владимир Путин назвал эту идею естественной.