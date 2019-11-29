В матче 19-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) "Днепр" разгромил дома харьковское "Динамо" с позорным даже для хоккея счетом - 12:0.

Об этом информирует пресс-служба УХЛ.

Таким образом клуб из Херсона добыл 14 победу и достиг отметки в 100 заброшенных шайб. У победителей шайбы забросили: Дорофеев (трижды), Янишевский Кузьмик, Каракулько, Пугачев, Белоусов, Липсбергс, Луговой, Коваленко, Целогородцев.

Лидирует в чемпионате "Кременчуг", который набрал 47 очков в 18 матчах. На втором месте "Днепр" - 41 (18), "Донбасс" третий - 34 (16).

"Днепр" – МХК "Динамо" 12:0 (4:0, 3:0, 5:0)

Днепр: Гурко (Петров); Дорофеев – Декало, Белоусов (А) – Пугачёв, Афанасьев (А) – Матусевич, Сирченко – Шулешов; Жвачкин (К) – Кузьмик – Липсбергс, Янишевский – Чернышенко – Каракулько, Луговой – Ромащенко – Коваленко, Тимченко – Брага – Целогородцев.

МХК Динамо: Шевчук (Вязовов – с 48:03); Савченко – Фирсов (К), Панков – Поддубный (А), Швоев – Трапезников; Геворкян (А) – Борисов – Абаджян, Соляник – Праведный – Шилкин, Абдулаев – Черноморченко – Кашевко, Фёдоров – Харин.

Напомним, в перенесенном матче 16-го тура УХЛ "Донбасс" обыграл дома "Днепр" в серии буллитов 2:1.

Еще мы писали, что ранее ХК "Донбасс" добыл выездную победу над лидером "Кременчугом" в чемпионате УХЛ.