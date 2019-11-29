На Лондонском мосту в пятницу мужчина напал на двоих прохожих с ножом. В результате инцидента полиция застрелила нападавшего. Теперь появилась информация о том, что двое людей, на которых он напал, также погибли. Об этом сообщает BBC.

"Двое граждан погибли, как и нападавший", - говорится в сообщении.

Также сообщалось о нескольких раненых. В частности, в СМИ приводились данные о 5 пострадавших. Однако пока официального подтверждения информации о погибших нет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сумах таксисты сами задержали трех пассажиров, которые попытались зарезать их коллегу.

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