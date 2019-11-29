На лондонском мосту погибли два человека и напавший на них с ножом мужчина
На Лондонском мосту в пятницу мужчина напал на двоих прохожих с ножом. В результате инцидента полиция застрелила нападавшего. Теперь появилась информация о том, что двое людей, на которых он напал, также погибли. Об этом сообщает BBC.
"Двое граждан погибли, как и нападавший", - говорится в сообщении.
Также сообщалось о нескольких раненых. В частности, в СМИ приводились данные о 5 пострадавших. Однако пока официального подтверждения информации о погибших нет.
Ранее "Страна" сообщала, что в Сумах таксисты сами задержали трех пассажиров, которые попытались зарезать их коллегу.
Также мы рассказывали о том, что в Черкасской области 60-летний мужчина напал на сотрудницу отделения банка.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.