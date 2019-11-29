Украина согласовала с Россией проект протокола на распределение квот на вылов рыбы в Азовском море на будущий год. Об этом со ссылкой на информацию Государственного агентства рыбного хозяйства Украины (ГАРХ) сообщает UA: Крым в Facebook.

Квоты были согласованы в рамках заседания украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, что произошло 13 ноября в Бердянске. Документ подписал председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

Скриншот: Faceebook/UA: Крим

"Сейчас Государственное агентство рыбного хозяйства Украины ждет получения вышеупомянутого документа по официальным каналам", - заявили в ведомстве.

Фото: Faceebook/UA: Крим

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