Семь украинских телеканалов, которые осуществляют вещание с вышки в Горняке, охватывают часть Донецка. Об этом сообщил член Нацсовета по ТВ Сергей Костинский в Facebook.

"Мониторинг рабочей группы, в составе которой работает Национальный совет, зафиксировал наличие цифрового сигнала семи украинских телеканалов в Донецке: UATV, UA:Первый, "Донбасс", 1+1, СТБ, 2+2 "Прямой", UA Донбасс и ICTV . Прием осуществлялся на дециметровую антенну", - заявил Костинский.

Он сказал, что в 2018 году оператор телекоммуникаций "Телесети Украины" построил в Горняке 190-метровую вышку. Этот объект располагается намного ближе к Донецку, по сравнению с другими РТПС в Донецкой области.

Сегодня на РТПС Горняк установлены два мощных цифровых передатчика DVB-T2, благодаря которым в метровом и дециметровом диапазонах осуществляется вещание 12-ти украинских телеканалов.

Скриншот: Facebook/Сергій Костинський

Ранее сообщалось, что Бородянский анонсировал создание развлекательного телеканала для вещания на "ЛДНР".

Также мы писали, что Нацсовет по ТВ не будет проводить проверку канала Порошенко из-за скандальных высказываний Дроздова о жителях Донбасса.