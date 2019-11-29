Министр юстиции Денис Малюська в ходе презентации "To do list" Минюста рассказал о том, как хотят изменить пенитенциарную систему Украины. Так, по его словам в стране могут появиться частные СИЗО. Об этом сообщает "Юрлига".

"Мы планируем попробовать дать возможность работать частным СИЗО. По сути, это будет что-то наподобие гостиниц, которые хорошо охраняются, где люди, у которых есть деньги, смогут находиться и ждать приговор суда. За счет этих средств частично мы сможем покрывать расходы и пребывания лиц, которые будут находиться в обычных СИЗО. Попробуем это сделать хотя бы на одном пилотном проекте и увидим, насколько эта бизнес-модель работает, и в дальнейшем будем пытаться расширить этот эксперимент, если он окажется успешным, на всю территорию Украины. Для этого нужно будет немножко изменить законодательство, но это тоже в наших первоочередных планах", - отметил Денис Малюська.

Министр также считает, что в пенитенциарной системе накопилось много проблем: заключенных совсем не готовят к возвращению в общество, много рецидивов преступлений. Также огромной проблемой системы является коррупция.

"В частности, это коррупция в сфере закупок. Необходимое не закупается, а то, что не нужно, закупается огромными объемами и по завышенным ценам", - констатировал Министр.

По словам Дениса Малюськи, существует ряд учреждений, не контролирующих своих заключенных. Поэтому в министерстве собираются делать учет осужденных лиц.

"За несколько месяцев, что мы работаем, мы разработали программное обеспечение, которое позволит учитывать осужденных лиц. Кроме того, данной программное обеспечение позволит иметь информацию обо всех рисках, связанных с конкретным лицом", ­ заявил Министр юстиции.

Он рассказал и о других планируемых изменениях.

"К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличение финансирования пенитенциарной системы, потому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение количества персонала там, где тюрьмы не заполнены. Это будет трудно, это будет сложно, это потребует много ресурсов, но другого выхода у нас нет", - сказал глава ведомства.

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