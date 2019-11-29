Экс-нардеп Александр Онищенко, который подозревается в организации коррупционной схемы по хищению средств при продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", заявил, что намерен вернуться в Киев 13 декабря, передает Kyiv Post.

"Я считаю, что пришло время", - сказал он. Как доказательство Онищенко направил журналистам издания билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

Как сообщалось, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобычи", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргаздобыча" был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Правоохранители установили причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Семь из них, включая организатора схема Онищенко, находятся в розыске.

Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

14 ноября директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину.

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