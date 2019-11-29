Правоохранители в Киеве сообщили о подозрении киевлянину, который совершил развратные действия в отношении 10-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.

Как сообщается, преступник познакомился с ребенком через интернет. Войдя в доверие, он вел разговоры на сексуальные темы и в дальнейшем совершил развратные действия.

"Работники Подольского управления полиции совместно с Департаментом киберполиции в ходе реализации оперативной информации разоблачили 41-летнего местного жителя, который через интернет-сеть подыскивал малолетних лиц для удовлетворения собственной половой страсти неестественным путем", - говорится в сообщении.

Как выяснила полиция, мужчина познакомился с 10-летней девочкой и некоторое время общался с ней посредством интернета и мобильной связи. После того, как правонарушитель почувствовал доверчивое отношение ребенка к себе, он начал вести разговоры на сексуальные темы, присылая при этом изображения порнографического характера.

Фигурант рассказывал о половых органах, актах и их значении, за что просил девочку прислать ему личные фото порнографического характера. Кроме того, через некоторое время злоумышленник договорился с малолетней о встрече и повел ее в заброшенное здание. Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, мужчина начал касаться ее тела и целовать, но последняя вырвалась и покинула помещение.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли вещественные доказательства преступления. Среди них мобильный телефон с фотогалереей порнографического характера, которые ему прислали сами малолетние.

Преступник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По фактам выявления фотоматериалов следственным отделом Подольского управления полиции проводится проверка, по результатам которой предоставлена правовая квалификация.

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