Если несовершеннолетние дети субъектов декларации заводят валютный счет в заграничном банке, об этом нужно в 10-дневный срок должны в письменном виде уведомить Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК). Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В агентстве разъяснили, что дети могут открывать счет при поступлении в учебные заведения за границей.

"Статья 52 Закона Украины "О предупреждении коррупции" предусматривает дополнительные меры финансового контроля. В частности, в случае открытия субъектом декларирования или членом его семьи валютного счета в учреждении банка-нерезидента соответствующий субъект декларирования обязан в десятидневный срок в письменном виде уведомить об этом Национальное агентство в установленном им порядке, с указанием номера счета и местонахождения банка-нерезидента", - заявил руководитель Департамента проверки деклараций и мониторинга образа жизни НАПК Игорь Степанов.

НАПК обратило внимание, что в понимании Закона членом семьи является лицо, находящееся в браке с субъектом, указанным в части первой статьи 3 данного Закона, и дети указанного субъекта до достижения ими совершеннолетия - независимо от совместного проживания с субъектом, а также любые лица, которые совместно проживают, связаны совместным бытом, имеют взаимные права и обязанности с субъектом, указанным в части первой статьи 3 данного Закона (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не находятся в браке.

Ранее "Страна" сообщала, что в НАПК разъяснили, как вписывать в декларацию покупку авто за границей Украины.

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