ПФУ напомнил, как пересчитают пенсии украинцев с 1 декабря
Украинский Пенсионный фонд сделает перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года из-за изменения прожиточного минимума для граждан Украины преклонного возраста. Соответствующая норма предусмотрена Законом "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" (статья 7), сообщает "Юрлига".
- Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн.
- Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн. и будет составлять 16380 грн.
Перерасчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы ПФУ.
Ранее "Страна" сообщала, что у военных хотят забрать пенсионные надбавки из госбюджета. Правительство хочет "переложить" эти выплаты на Пенсионный фонд.
Также мы рассказывали, что Кабмин хочет сократить доплаты к пенсиям.
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