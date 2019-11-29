В гостинице "Киев" проходит собрание нескольких фракционных подгрупп фракции "Слуга народа", так называемых "пятнашек".

Причина сборов - закон о земле, который, по информации телеграм-канала "Политика Страны", хотят принять во втором чтении уже в ближайшее время.

"Говорят, что банкетный зал гостиницы Киев полный. Где-то 4 фракционные подгруппы. Зе вроде нет, есть Арахамия. Много сопротивляются по поводу голосования за рынок земли. Уговаривают проголосовать. Будут собирать депутатов частями, а не всей фракцией. Ещё поднимается вопрос о внесении изменений в законы о неприкосновенности депутатов по поводу чего также есть сопротивление", - сообщил источник во фракции.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" обещают принять закон о рынке земли во втором чтении уже в декабре.

Также мы писали, что в Германии надеются, что Украина откроет рынок земли для немецких фермеров - посол ФРГ.