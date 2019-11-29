Директора "Укртелекома" оштрафовали за незаконную ловлю раков в Черниговской области.

Об этом говорится в постановлении Козелецкого районного суда Черниговской области.

"Признать виновным в совершении административного правонарушения по ст. 85 ч. 4 КоАП и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 340 (триста сорок) гривен 00 копеек в пользу государства, без конфискации водолазного снаряжения... и раков живых общим весом 2,1 кг, в количестве 30 шт", - говорится в сообщении.

Кроме штрафа, директор должен заплатить 1351 гривен нанесенных природе убытков и 384 гривен судебного сбора.

Раков директор Укртелекома ловил в водохранилище возле села Лошакова Гута Козелецкого района. Ловил на подводной охоте ночью без соответствующего разрешения и удостоверения подводного охотника. К тому же, поймал 53 рака (3,7 кг) - на 23 больше, чем разрешено суточной нормой.

Рыбоохрана, которая поймала мужчину, составила на него протокол и конфисковала 23 рака. Остальные - 30 штук весом более 2 кг, судя по судебному решению, оставила нарушителю. На суд последний не явился.

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