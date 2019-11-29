Министерство социальной политики Украины внесло предложение о гендерном равенстве в готовящийся проект изменений в Кодекс законов о труде.

Украинским женщинам собираются дать перерывы для кормления младенцев. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на заместителя министра социальной политики Сергея Нежинского.

"Наши предложения по вопросам гендерного равенства уже находятся на рассмотрении в парламентском комитете. Одно из предложений, которое мы внесли, - право мужчин по уходу за ребенком. И, безусловно, это право матерей иметь перерывы для кормления младенцев в специально отведенных местах на работе", - заявил Нежинский.

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