Украинский боксер Александр Усик, с которым хочет боксировать Дюбуа, недавно в своем Instagram-аккаунте написал о выходе новой коллекции своего бренда одежды под названием Undisputed 17. А в честь дня скидок "Черная пятница", боксер объявил о скидках до 80 процентов на коллекцию.

Новая линейка была совместно разработана с известным брендом Boxraw, который специализируется на одежде спортивного варианта. В ассортименте Undisputed 17 присутствуют футболки (850 грн), майки (650 грн) и спортивные костюмы (2650 грн).

Скриншот: Facebook/Александр Усик

О скидках боксер написал под самый конец "распродажного дня". Он выложил в своем Facebook видео-рекламу, на которой он занимается спортом в одежде из своей коллекции. В посте говорится о том, что скидки на товар будут доходить до 80%

Скриншот: Facebook/Александр Усик

Ранее "Страна" сообщала, что украинский боксер Усик провел тренировку на тонком льду.

Также мы рассказывали, что за бой с Усиком Чисора может получить 2,6 миллиона долларов.