Во время газовых переговоров обсуждается возможность выплаты Газпромом присужденной Украине Стокгольмским арбитражом суммы не деньгами, а природным газом.

Об этом заявил в пятницу российский министр энергетики Александр Новак, пишет РИА Новости.

Перед этим в Нафтогазе заявили, что готовы рассмотреть возможность получения от Газпрома газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

"Я сейчас не готов это комментировать, это предмет обсуждения в целом пакета соглашений, и вообще, урегулирование задолженности - это одна из важнейших составляющих... Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании, в первую очередь. Должны договориться", - добавил российский министр.

Новак утверждает, что сроки заключения долгосрочного договора по транзиту газа во многом зависят от Украины.

Комментируя заявление Нафтогаза о дедлайне по газовому контракту 13 декабря, Новак ответил: "Мы сроки не обговаривали, это просто они обозначают ту дату, которая у них есть в решении..., определенная дата для бронирования мощностей. Но самое главное, чтобы они быстрее сделали сертификацию своего оператора газотранспортной системы".

"Все во многом зависит, в первую очередь, от украинской стороны с точки зрения реализации этого европейского законодательства. Для заключения контракта нужна сертификация, об этом говорил и Миллер", - добавил он.

Кроме того, российский министр допустил, что новые двусторонние переговоры России и Украины по газу возможны на следующей неделе.

"Сейчас работают специалисты конкретно Газпрома и украинские специалисты. Они в настоящее время, через несколько дней, должны проработать конкретные вопросы", - добавил министр.

Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский на встрече в Париже 9 декабря могут обсудить газовые вопросы, если до тех пор ситуация не будет решена.

Ранее сообщалось, что Украина и РФ согласовывают договор о присоединении сетей по европейским правилам.