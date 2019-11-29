Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Украинское правительство может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, если решит заменить Минские соглашения другим вариантом.

Пресс-секретарь заявил, что особый статус Донбасса - это обязательное условие договоренностей. Об этом сообщает ТАСС.

"Закон об особом статусе - это составная часть Минских договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", - сказал Песков.



Он также призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря в Париже саммита лидеров "нормандской четверки".

"Вместе с тем, есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - подытожил Песков.

Ранее сообщалось, что президенты России и Украины в ходе саммита могут затронуть газовую тему.

Также "Страна" сообщала, что в России накануне встречи Путина и Зеленского назвали главный пункт Минских соглашений.