В Кремле грозят Украине непредсказуемыми последствиями, если Донбасс не получит особый статус
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Украинское правительство может столкнуться с непредсказуемыми последствиями, если решит заменить Минские соглашения другим вариантом.
Пресс-секретарь заявил, что особый статус Донбасса - это обязательное условие договоренностей. Об этом сообщает ТАСС.
"Закон об особом статусе - это составная часть Минских договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать", - сказал Песков.
Он также призвал не завышать ожиданий от предстоящего 9 декабря в Париже саммита лидеров "нормандской четверки".
"Вместе с тем, есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - подытожил Песков.
Ранее сообщалось, что президенты России и Украины в ходе саммита могут затронуть газовую тему.
Также "Страна" сообщала, что в России накануне встречи Путина и Зеленского назвали главный пункт Минских соглашений.