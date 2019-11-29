Последние торги ноября завершились снижением курса доллара на 2 копейки, и межбанк закрылся 29 ноября в рамках 23,98-24,0 грн/$. При этом средняя цена наличной валюты на продаже потеряла 5 копеек, и оказалась на 24,07-24,15 грн/$. А на покупке не изменилась - осталась в рамках 23,80-23,90 грн/$.

Межбанковский рынок сегодня буквально завалили валютой. Общий объем торгов подрос где-то на четверть и достиг $200 млн - совсем непривычно для пятничных торгов, которые обычно малоликвидные и слабоактивные.

Благодаря этому Нацбанк резко активизировался и приобрел свою двойную валютную норму - порядка $60 млн. Причем в своей привычной манере с понижающимся курсом: начинался выкуп по 23,98 грн/$ и на этом ценнике была приобретен небольшой объем, затем последовало снижение к 23,95 грн/$ - где состоялась львиная доля покупок. После этого НБУ опустил свой курс до 23,94 грн/$, но на него уже откликнулись немногие.

"Рынок был активный, торговля шла живо. В конце месяца бизнесу нужна гривна для закрытия расчетов по контрактам", - рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

"Заключительный день рабочей недели, совпавший с окончанием финансового месяца, мотивировал участников рынка к завершению расчетов с контрагентами, а банки - к фиксации финансовых результатов и валютных позиций", - согласился с ним директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Иностранцы валюту почти не распродавали, на первый план вышли отечественные корпорации.

"Экспортеры активно продавали доллар, и самые крупные продажи пришлись на НАК "Нафтогаз", который стал ключевым игроком", - сообщил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Сезонность - лишь одна версия большой валютной активности в последний день ноября. Вторая сводится к Минфину и его неполным выплатам. Ходят упорные слухи, что из-за невыполнения бюджета Госказначейство не со всеми предприятиями рассчиталось по возмещению НДС. Потому ряд компаний были просто вынуждены конвертировать свой незыблемый валютный запас, чтобы рассчитаться с партнерами и собрать гривну на выплату зарплат персоналу. Многие были вынуждены потратить всю валютную заначку.

Банкиры считают, что бизнес вряд ли продолжит крупные конвертации в начале декабря. В понедельник, 2 числа, ждут умеренные объемы торгов.

"Думаю, что 2 декабря межбанк будет открываться достаточно широко - в рамках 23,96- 24,02 грн/$. А дальше ситуация будет зависеть не только от настроений наших предприятий, но также и от ожиданий по продажам Минфином нового выпуска гособлигаций", - считает Юрий Гриненко.

В будущий вторник, 3 декабря, правительство собирается одалживать в гривне и долларе.

"Думаю, что наибольшим спросом будут пользоваться ОВГЗ с погашением в мае 2023 года, и меньше интереса увидим к краткосрочным бумагам. Впрочем, нельзя также забывать, что в конце года наш бизнес закрывает долги по иностранным кредитам и просто выводит валюту за границу. Себе же, на свои торговые дома в Европе. Так что валютный отток из страны однозначно будет. Да и частные лица обычно в декабре подводят итоги года и выводят за границу эквивалент, позволенный действующими правилами - до €50 тыс. на одно физлицо. Все это может давить на валютный рынок и курс гривны", - спрогнозировал Василий Невмержицкий.

Ранее "Страна" писала, что Нацбанк назвал причины рекордного укрепления гривни.