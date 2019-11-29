Украина и Российская Федерация обсуждают возможность осуществления "Газпромом" (РФ) выплат по решению Стокгольмского арбитража в виде поставок газа на соответствующую сумму в $3 млрд, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Радио НВ", передает "Интерфакс-Украина".

"Министр Новак (министр энергетики РФ Александр Новак - Ред.), который был на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. По публичным заявлениям (российской стороны - Ред.) мы видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", - сказал он в эфире "Радио НВ" в пятницу вечером.

Витренко отметил, что вынесенное накануне встречи, 27 ноября, Апелляционным судом округа Свеа (Швеция) положительное для "Нафтогаза" решение по жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража однозначно усилило позиции Украины в переговорах.

В то же время топ-менеджер НАК подчеркнул: базовым все еще остается вариант отсутствия после 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины.

Напомним, Апелляционный суд округа Свеа 27 ноября вынес положительное для "Нафтогаза" решение по жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмский арбитража, который в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между украинской и российской компаниями на поставку и транзит газа обязал "Газпром" доплатить НАК $2,56 млрд.

Ранее "Страна" писала о том, что новые суды между "Нафтогазом" и "Газпромом" состоятся в феврале и осенью-2020.

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" просит Латвию исполнить решение Стокгольмского суда по "Газпрому".