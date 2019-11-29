Глава правительства Украины Алексей Гончарук предложил изменить систему начисления зарплат учителям.

Как считает премьер, зарплата должна напрямую зависеть от количества учащихся в классе. Об этом сообщает портал "Освіта".

"Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемой. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип "деньги ходят за школьником". Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей", - приводит слова Гончарука портал "Освіта".

Инициативу премьер-министра Алексея Гончарука уже прокомментировал журналист Владислав Бовсуновский. Он отметил не эффективность данной инициативы, так как от учителей не зависит то, сколько людей учится в классе.

"Абсолютно некомпетентный человек. Во-первых, от учителя не зависит сколько людей в классе. Это зависит от того, сколько детей рядом со школой. Во-вторых, при нагрузке больше 30 человек на учителя учебный процесс неэффективен. В-третьих, у нас есть переизбыток детей (точнее, дефицит школ) в густонаселенных районах и недостача в депрессивных регионах. От учителя это не зависит. Закрывать в школы, чтобы села вымирали и дальше? И даже целые города. Или насильно переселять?", - написал он.

Скриншот: Facebook/Владислав Бовсуновский

Напомним, утром 26 ноября Владимир Зеленский выложил видео перед вылетом в Эстонию. В нем он отчитал правительство за невыплату зарплат учителям и врачам.

После этого Гончарук ответил на требование Владимира Зеленского и пообещал закрыть задолженность по зарплатам перед учителями. По его словам, сейчас Минобразования активно работает по трем направлениям с целью недопущения задолженности. В Кабмине отмечают, что в Госбюджете-2020 больше всего средств предусмотрено на финансирование медицины, образования и науки.