Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 23,9775 грн/$1 с 23,99 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 23,965-23,99 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 29 ноября укрепился до 23,9758 грн/$1 с 24,0362 грн/$1.

Также НБУ установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на понедельник, 2 декабря 2019 года.

100 долларов США - 2397,2276 грн

100 евро - 2632,6354 грн

10 российских рублей - 3,7409 грн

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 27 ноября составил 515.2 млн в долларовом эквиваленте в том числе $455.7 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что предприимчивый африканец предлагал украинским аграриям купить 200 тысяч фальшивых долларов за 100 тысяч настоящих.

Также мы сообщали, что в центре Киеве обокрали на 200 тысяч долларов известного бизнесмена Вульфа, земляка Зеленского.