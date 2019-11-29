Министерство финансов объяснило причину передачи 100% акций Приватбанка из Минфина в Кабмин тем, что это являлось требованием законодательства, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщили в ведомстве, Кабмин получил акции Приватбанка 25 сентября в соответствии с требованиями законодательства.

"Министерство финансов в соответствии с требованиями закона "О банках и банковской деятельности" передало полномочия по управлению ценными бумагами АО КБ "Приватбанк", учет которых ведется на счетах в ценных бумагах на имя государства, Кабинета Министров от 25 сентября 2019 года", - говорится в ответе на запрос агентства.

Согласно украинскому законодательству, функции управления корпоративными правами в государственных банках выполняет Кабинет Министров Украины.

"Эта статья закона начала применяться к Приватбанку с 30 апреля 2019 года", - добавили в Минфине.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк временно возглавит финдиректор, пока глава правления Крумханзл на больничном.

Также мы писали, что в ПриватБанке все-таки подтвердили, что глава правления Петр Крумханзл находится в больнице.