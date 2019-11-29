30 ноября дожди не уйдут из Украины и польют левобережье и Крым. В ночь на субботу ожидаются значительные дожди. На остальной территории местами небольшой дождь, на западе и севере страны с переходом в мокрый снег. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Синоптики уточняют, что ветер ожидается преимущественно западный, 7-12 м / с. В восточных областях, Крыму и Приазовье возможны порывы 15-20 м / с.

Температура в течение суток от 0 до +5 градусов. Днем в южной части прогреется до +4-9 градусов, в Крыму - до +13.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила о похолодании в последние дни осени с мокрым снегом, гололедом и туманом.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют снег в Украине уже на следующей неделе.