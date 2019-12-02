Грядущая неделя станет периодом откровений для многих знаков зодиака. Это время подходит для самореализации и творчества, новых связей и знакомств. Неделя начнется с растущей Луны в Водолее, а значит сердечные победы и деловые переговоры будут одинаково зависеть от умения планировать и интуиции.

"Страна" публикует гороскоп для всех знаков зодиака на эту неделю, со 2 декабря по 8 декабря.

Овен (20.03 - 21.04)

На этой неделе вы "сердцем чуете", что нуждаетесь в отдыхе. Не раздумывайте долго над отпуском или больничным - планируйте его. Впереди - череда новогодних праздников, когда вдвойне важно не переедать и не злоупотреблять алкоголем. В эмоциональном плане полезными будут общение и контакты с партнером. Не закрывайтесь в себе, примите заботу и предложение помощи с благодарностью. Звезды говорят о продуктивных встречах в начале недели, а в конце - захочется навести порядок дома. Совет: вы получите долгожданные известия, связанные с финансами. Это результат ваших прежних трудов и денежных вложений.

Телец (19.04 - 22.05)

Неделя будет благоприятной в плане повышения социального статуса, образования и финансового положения. Неделя предстоит насыщенной на спортивные мероприятия, поездки, встречи и новые идеи. Звезды видят, как много вам приходится работать для достижения успеха. И в скором времени все наладится, но вам предстоит ненадолго отстранится от вашей второй половины. Сосредоточьтесь на важном, чтобы окончательно не угаснуть эмоционально. Некоторым Тельцам придется кардинально сменить профессию или тематику тех задач, которые вы привыкли успешно решать. Совет: лучше проявить умеренность в тратах и к концу недели вы сможете выбрать единственно правильное направление для денежных инвестиций.

Близнецы (20.05 - 22.06)

На этой неделе вы чувствуете накопленную усталость как никогда. Вы давно задумываетесь над тем, чтобы поменять свою жизнь на бытовом уровне. Негативные переживания лучше выплескивать в активных действиях: на помощь придут занятия спортом и танцами. Прослеживается желание вырваться из рутины и нарастающий семейный конфликт. Пусть ничего не мешает вам немного расслабиться. Вам давно пора встретиться с добрыми друзьями и устроить себе праздник. Совет: Спорные вопросы и проблемы в семье лучше решать вместе со специалистами.

Рак (21.06 - 23.07)

На этой неделе вы будете настолько уверены в себе и реализации планов, что станете равнодушными к погоде, серым будням, семейным вопросам. Вы чувствуете себя лидером и умело управляете любой ситуацией. Однако не стоит забывать про таких же самоуверенных аферистов или коварных мошенников. Не подпускайте к себе даже знакомых людей и остерегайтесь обмана. В работе вам предстоит плодотворное сотрудничество, однако предстоит решить ряд текущих вопросов и крупных трат. Совет: будьте максимально сосредоточенными на вопросах безопасности дома и бизнеса и не забывайте проверить сигнализацию.

Лев (22.07 - 24.08)

Вам наскучило массовое скопление людей, праздное поведение окружающих и шумные компании друзей. На этой неделе захочется семейного уюта и душевного тепла. Вы углубитесь в текущую профессию, уйдете от напускного и ненужного, избавитесь от ненужных отношений, у вас появится время на самосовершенствование, увлечение классической музыкой или философией, захочется провести время в медитации, побыть наедине с собой на природе. Совет: Улучшая себя, не бойтесь ошибиться: все допускают ошибки, но именно они учат тому, что нужно делать, а чего – нет. Страх – это встроенная программа, которую можно подкорректировать.

Дева (22.08 - 24.09)

Неделя будет благоприятной, если вы сделаете важный выбор. Вас ждут гости или веселая вечеринка, после которой захочется уйти в себя и какое-то время побыть в одиночестве. В середине недели вы получите известия от близких издалека. На работе вас ждет ожидаемый результат, если вы проявите активность. Совет: иногда желание побыть сам на сам оправданно. Главное - не уходить в себя слишком глубоко, чтобы не начать заниматься самодеструкцией и самобичеванием. Будьте благодарны даже тому плохому, что случилось в вашей жизни.

Весы (22.09 - 24.10)

Неделя может диктовать некоторые траты на модернизацию домашней обстановки или приобретение транспортного средства, это могут быть также денежные вопросы, связанные с поездкой или медосмотром. Главное - не делать опрометчивых финансовых вложений, которые могут принести больше разочарований. Ваша эмоциональная сфера нуждается в "ремонте". По всей видимости, сказалось перенапряжение на работе. Тем не менее, ситуацию вам удастся разрешить, если сконцентрируетесь на главном и будете уверенны в своих силах. Совет: наведите порядок в доме, гармонизируйте отношения с домочадцами, приготовьтесь к приезду родственников.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Ключевым этапом на этой неделе станет неприятная ситуация, из которой вам помогут выбраться друзья. В 7-дневный период вам предстоит вновь окунуться с головой в забытое чувство любви. Оно окрыляет на желания и мечты, от которых вы давно отказались. Вы умело совмещаете работу и личную жизнь благодаря чувству умеренности. Главное - не впадать в крайности, чтобы не утратить стабильность в карьере. При правильном планировании - вас ждут приятные новости. Совет: неделя подходит для бытовых трат, показано оздоровление и правильное питание. Досуг подойдет для максимального творчества: от рисования до кулинарии, поделок, дизайна или строительства.

Стрелец (22.11 - 22.12)

На этой неделе вы сможете восстановить отношения с кем-то из родственников или давних друзей, будете заниматься благоустройством дома и мелким ремонтом вещей. Однако амурные перипетии для вас на данном этапе малозначимы: вас уже не прельщает легкость спонтанных ни к чему не обязывающих встреч. Да и работы столько, что на чувства не остается свободного времени. Вы желаете обновления, но остерегаетесь авантюр. И в этом - правы на 100%. Совет: протягивайте другим руку помощи только в том случае, если вас об этом просят. Научитесь улыбаться. Это потрясающее искусство передачи другому человеку частички положительной энергии, искренности и благодарности. Улыбка сама по себе может быть более мощной и менее затратной в финансовом плане поддержкой для другого человека.

Козерог (21.12 - 21.01)

Неделя будет богатой на впечатления и жизненные уроки. Вы можете столкнуться с обманом со стороны знакомых. Остерегайтесь краж - они могут произойти из-за невнимательности. На этой неделе вы можете закрыть вопрос с трудоустройством и получить работу, о которой мечтали. Приготовьтесь к дням, богатым на общение с клиентами, знакомства с разными людьми и поток задач от руководства. Предстоят незначительные траты, связанные с вкладами, банковскими переводами, оплатой поездок, здоровьем. Сама ситуация нуждается в осмыслении. Совет: вы давно желали избавиться от финансовой зависимости, провести время с семьей, оказать поддержку близким. На этой неделе вы можете смело реализовать все эти желания.

Водолей (20.01 - 19.02)

В новую неделю вы переходите с постоянным доходом и стабильным успехом. Впереди ждут встречи в бизнес-сфере. Период может преподнести неожиданные сюрпризы и подарки. Возможны вопросы получения наследства или незапланированной прибыли. Вы и сами уже начинаете планировать встречу Нового года, поэтому вовлеченность в процесс благоприятно воздействует на вас, даря праздничное и радостное настроение. Совет: результат недели будет зависеть от ваших амбиций, но лучше не вкладывать деньги в сомнительные мероприятия.

Рыбы (18.02 - 21.03)

На этой неделе вам предстоит отстаивать свои личные отношения и доказывать профессионализм в работе. Вам могут предложить дополнительный источник заработка - это прекрасная возможность проявить себя как высококлассного специалиста. В конечном итоге, вы останетесь довольны еще одним разрешенным вопросом в этом году. Организаторские способности будут иметь решающее значение на этой неделе. Поэтому тщательно спланируйте все предстоящие мероприятии на неделю и не забудьте отпраздновать свой триумф. Совет: оказываясь в публичных местах и на светских мероприятиях помните, что неприятности могут возникать там, где есть зависть по отношению к вам либо конкуренция - то, с чем вам и так приходится работать.