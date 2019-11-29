В пятницу, 29 ноября, противник на Донбассе 4 раза нарушал режим прекращения огня, из-за чего погиб один военнослужащий Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Сегодня, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Как сообщается, один обстрел позиций украинских войск боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил: дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; в Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

Ранее сообщалось, что в штабе ООС сообщили, что за неделю ликвидировали 10 бойцов противника.

Также мы писали, что в субботу на Донбассе 8 раз нарушали режим прекращения огня.