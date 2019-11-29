Названы время и место, где пройдет встреча Нормандской четверки в Париже
Местом проведения саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже, станет Елисейский дворец.
Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на сообщение администрации французского лидера Эммануэля Макрона.
Уточняется, что "саммит начнется в первые часы после полудня и завершится вечером". Более подробная программа, как добавили в Елисейском дворце, будет сообщена позднее.
Ранее "Страна" писала о том, что секретарь СНБО Украины заверил Париж, что Киев выполнил все условия для успеха саммита "Нормандского формата" 9 декабря.
Также мы сообщали, что в Кремле сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в Париже вдвоем. На это Зеленский ответил, что готов к двухсторонней встрече с любым участником нормандского саммита.