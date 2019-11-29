Местом проведения саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже, станет Елисейский дворец.

Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на сообщение администрации французского лидера Эммануэля Макрона.

Уточняется, что "саммит начнется в первые часы после полудня и завершится вечером". Более подробная программа, как добавили в Елисейском дворце, будет сообщена позднее.

Ранее "Страна" писала о том, что секретарь СНБО Украины заверил Париж, что Киев выполнил все условия для успеха саммита "Нормандского формата" 9 декабря.

Также мы сообщали, что в Кремле сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в Париже вдвоем. На это Зеленский ответил, что готов к двухсторонней встрече с любым участником нормандского саммита.