Нацсовет по телевидению и радиовещанию отказал в проверке 5 канала (принадлежит Петру Порошенко) из-за высказываний журналиста Остапа Дроздова в адрес жителей Донбасса по требованию депутата ОПЗЖ Олега Волошина.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

"В ответ на мое требование провести внеплановую проверку 5 канала из-за разжигающих ненависть к жителям Донбасса высказываний в его эфире урода Дроздова они решили ничего не делать. Но за это им пришлось проголосовать и тем самым взять официально на себя всю ответственность за покрывательство этого мини-нациста. Представляю, с какими лицами мои "друзья" в Нацсовете (а наше "общение" в сентябре при рассмотрении вопроса NewsOne нам запомнится надолго) рассматривали мой депутатский запрос. С такими же, очевидно, это будут делать и в редакции 5 канала, владелец которого за все годы не удосужился вложиться даже в приличную дорогу к студии. Что ж, портить настроение уродам, которые пять лет портят жизнь всем нам, тоже определённое удовольствие", - написал Волошин.

Между тем, по его словам, Нацполиция уже начала досудебное расследование по этому делу.

Фото: Facebook/Oleg Voloshin

Скриншот: Facebook/Oleg Voloshin

Ранее "Страна" сообщала, что Дроздов в эфире принадлежащего Порошенко "5 канала" призвал лишить украинского гражданства всех жителей т.н. "ЛДНР". В ответ на это спецкор "Страны" Олеся Медведева решила подать заявление о преступлении за подобные призывы.

Также мы сообщали, что Дроздов обвинил Сенцова в недостаточном патриотизме из-за того, что он говорит на русском.