Украина и Российская Федерация приступили к согласованию договора о присоединении газовых сетей (interconnection agreement) по европейским правилам. Об этом на странице ведомства в соцсети сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", представители которой присутствовали на встрече в Вене в четверг.

"Из хорошего: мы, наконец, получили от россиян их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал "Газпрому" еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор мы не имели никакого ответа", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Россия предлагает Украине для транзита лишь 30 млрд кубов газа в год.

Также мы сообдщали, что в Кремле допустили, что Путин и Зеленский обсудят газовый вопрос в Париже 9 декабря.