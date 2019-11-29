Прокуратура Киева сообщила о подозрении 45-летнему жителю Кропивницкого, который сообщил о ложной подготовке взрыва в помещении Офиса президента на улице Банковой. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По словам спикера ведомства Надежды Максимец, как сообщает "Украинская правда", мужчина уже был допрошен в качестве подозреваемого.

"Звонок он совершил с территории железнодорожного вокзала, который в то время тоже был "заминирован", и это его разозлило", - говорит она.

Отмечается, что сообщение о заминировании поступило на телефон спецлинии "102" 26 ноября 2019 года. При проверке правоохранители и взрывотехники никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли.

Установить личность "минера" ​​и задержать его удалось вскоре. Сейчас правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное правонарушение ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Хмельницком задержали лжеминера "Бегущей лани".

Также мы писали, что в Киеве посадили на 6 лет "минера-рецидивиста".