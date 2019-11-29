Дела о преступлениях против активистов Евромайдана и Революции Достоинства должны быть доведены до конца. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функции следствия, вы должны продолжать на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах других органов. Прежде всего, это касается преступлений, совершенных на Майдане Независимости в 2013-2014 годах. Отдельно замечу, что 3 декабря первым вопросом повестки дня Верховной Рады Украины будут очень важные изменения в закон о Государственном бюро расследований. Никто не позволит "сливать" дела Майдана", - сказал Зеленский, выступая в пятницу на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры.

Ранее "Страна" писала о том, что Пашинский по скайпу из тюрьмы дал показания о расстрелах на Майдане.

Также мы сообщали, что как Зеленский меняет отношение общества к Майдану.