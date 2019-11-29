На сегодняшних переговорах сторон по транзиту газа обсуждается не наилучший для Украины вариант - транзит лишь 30 млрд куб. м газа. Это лучше, чем отсутствие транзита, но малорентабельно для оператора ГТС Украины.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники.

"В пятницу, по информации источников ZN.UA, к переговорам подключились и представители газовых компаний РФ и Украины, и оператор ГТС. Правда, обсуждают пока пессимистический вариант - транспортировку через ГТС Украины всего до 30 млрд куб. м газа. Этого объема не хватает "Газпрому", чтобы закрыть все свои контракты в следующем году", - говорится в статье.

Позиция Украины - в подписании 10-летнего контракта на условиях европейского законодательства с обязательным объемом транзита 60 млрд куб. м в год. Еще 30 млрд куб. м резервируется с учетом возможного повышения спроса на газ в Европе.

Но это не входит в планы "Газпрома", который намерен поскорее задействовать на полную мощность "Северный поток - 2", а также газомагистрали через Турцию. Такой контракт "Газпрому" станет обузой в случае быстрой реализации его газотранзитных планов, подчеркивает издание.

Ранее "Газпром" направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа через территорию Украины на один год.

В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления контракта или заключения нового договора является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств.

Кроме того, "Газпром" перечислил дополнительные условия: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за нарушение экономической конкуренции"; отзыв на ходатайство "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле допустили, что Путин и Зеленский обсудят газовый вопрос в Париже 9 декабря.

Также мы сообщали, что "Газпром" уже предупредил Украину, что перекроет трубу с 1 января.