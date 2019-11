Полиция перекрыла мост в Лондоне над рекой Темза, который соединяется центральные районы британской столицы, из-за драки на нем. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, речь идет о группе мужчин, которые подрались на мосту. После того, как на место приехала полиция, были слышны выстрелы.

В столичной полиции подтвердили, что имеют дело с инцидентом на Лондонском мосту, и посоветовала людям у места происшествия выполнять указания офицеров на местах.

Также в полиции заявили, что один мужчина задержан. Правоохранители считают, что несколько человек получили ранения в результате инцидента.

"Похоже, что с другой стороны моста произошла драка, на одного мужчину напали несколько человек. Затем полиция быстро приехала, в частности вооруженная полиция, и тогда по этому человеку сделали ряд выстрелов", - рассказал корреспондент.

Полиция сейчас очистила мост, но на северной его стороне произошли дополнительные выстрелы.

