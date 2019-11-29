Пострадавший в аварии с авто детского омбудсмена Николая Кулебы водитель микроавтобуса уже выписался из больницы и продолжает восстанавливаться дома. Об этом сообщает ТСН.

Накануне Вадим (так зовут второго водителя) посетил Кулебу в больнице. Как он рассказал, навестить чиновника в больнице захотел сам.

"К Кулебе приехал по собственному желанию. Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу", - рассказал водитель.

По словам Вадима, у него нетяжелые повреждения - сотрясение мозга, ушибы. Также парень отметил, что не является безработным, как первоначально сообщал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Вадим работает водителем и, когда произошла авария, ехал из Киева на предприятие, где трудоустроен.

Также пострадавший рассказал, что чиновник перед ним извинился и оказал материальную помощь.

"Относительно моего больничного, Кулеба меня поддержал - финансово помог", - рассказал Вадим, отметив, что омбудсмен оплатил его лечение.

Напомним, жуткое ДТП, в которое угодил уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба, произошло 24 ноября. Оба водителя, а также 19-летний и 10-летний сыновья Кулебы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения.

полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.