В Николаеве депутаты областного совета не смогли уволить главу ведомства Викторию Москаленко, которую ждали 3 часа. Женщина просто не пришла на заседание, говорится в сообщении совета в Facebook.

"Поскольку принятые решения за пределами сессионного зала областного совета могут быть обжалованы в суде, депутаты решили отказаться проводить сессию. Как вы знаете, сессионный зал закрыт, мы туда попасть не можем, а Москаленко так и не пришла, поэтому мы решили разойтись, хотя прождали ее 3 часа", - сказала депутат Татьяна Демченко.

Видео:facebook.com/mykoblrada

При этом сама Москаленко утверждает, что обратилась в СБУ из-за выходки депутатов.

"Я вообще не понимаю, почему собрание депутатов называют сессией, если есть распоряжение главы областного совета, которое законно. Я уже сегодня обратилась в Службу безопасности Украины и все правоохранительные органы, чтобы дали оценку дерзкому вмешательству в работу органа местного самоуправления при поддержке областной администрации...Я вижу, что здесь есть состав преступления. Я обратилась в правоохранительные органы и жду реакции", - подчеркнула она.

Напомним, в Николаеве депутаты областного совета сломали двери в сессионный зал и вынесли оттуда кабинку для голосования, поскольку хотят сменить главу ведомства. Сама глава облсовета Виктория Москаленко назвала это попыткой переворота.

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